Shiseido stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shiseido lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.68 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch