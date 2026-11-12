Shiseido legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shiseido veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Shiseido hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.910 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.52 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.52 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch