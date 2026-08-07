Shiseido: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shiseido hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 53.37 JPY, nach 14.64 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 267.01 Milliarden JPY – ein Plus von 10.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shiseido 241.59 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch