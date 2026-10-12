Shirohato: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shirohato veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Shirohato vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.39 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8.780 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shirohato 1.50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch