Shirai Electronics Industrial legte Quartalsergebnis vor

Shirai Electronics Industrial hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 21.64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shirai Electronics Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 24.35 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shirai Electronics Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 8.00 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18.25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch