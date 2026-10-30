Shipping präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shipping hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.25 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.090 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shipping einen Umsatz von 61.3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch