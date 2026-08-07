Shipping informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shipping hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.30 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.310 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Shipping im vergangenen Quartal 78.6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shipping 57.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch