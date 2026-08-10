SHIP HEALTHCARE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SHIP HEALTHCARE hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 22.74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 176.36 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163.31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch