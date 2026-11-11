SHIP HEALTHCARE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SHIP HEALTHCARE hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44.33 JPY. Im Vorjahresviertel waren 36.46 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185.85 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 170.08 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch