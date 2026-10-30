Shionogi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shionogi äusserte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25.66 JPY, nach 51.93 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 187.07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113.18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch