Shionogi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shionogi hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.02 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 690.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch