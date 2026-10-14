Shinwa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shinwa gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30.82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46.88 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.30 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 11.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 243.80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 247.22 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.59 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 87.51 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 86.15 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch