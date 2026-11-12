Shinwa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shinwa hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 26.92 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinwa noch ein Gewinn pro Aktie von 32.32 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.49 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinwa einen Umsatz von 5.38 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch