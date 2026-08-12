Shinwa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shinwa hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41.33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 32.07 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 4.94 Milliarden JPY gegenüber 4.52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch