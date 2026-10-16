SHINWA ART AUCTION: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SHINWA ART AUCTION hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

SHINWA ART AUCTION vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 16.96 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -20.670 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 188.6 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 8.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch