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31.08.2026 06:37:00
Shinva Medical Instrument: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shinva Medical Instrument hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.27 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.370 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 2.91 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 17.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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