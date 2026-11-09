Shinto Paint vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shinto Paint liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shinto Paint die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 4.89 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shinto Paint 1.64 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shinto Paint im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch