Shinto Paint öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shinto Paint hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.170 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.89 Prozent auf 5.21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch