SHINTO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SHINTO hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 15.93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12.350 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.08 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.06 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch