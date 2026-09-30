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30.09.2026 06:37:00
Shinsung Tongsang legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shinsung Tongsang hat am 28.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 184.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 232.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 393.74 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 385.46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 296.00 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 415.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6.34 Prozent auf 1’476.97 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1’383.32 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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