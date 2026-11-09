SHINSUNG SOLAR ENERGY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SHINSUNG SOLAR ENERGY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 293.31 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -160.000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat SHINSUNG SOLAR ENERGY im vergangenen Quartal 158.43 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHINSUNG SOLAR ENERGY 158.60 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch