SHINSUNG SOLAR ENERGY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SHINSUNG SOLAR ENERGY veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -66.68 KRW. Ein Jahr zuvor waren 10.00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 201.81 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SHINSUNG SOLAR ENERGY einen Umsatz von 139.97 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch