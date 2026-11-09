Shinsho verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shinsho hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 166.29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 79.17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shinsho im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 175.75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 145.07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch