Shinsho mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shinsho präsentierte am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 95.01 JPY. Im letzten Jahr hatte Shinsho einen Gewinn von 75.03 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 176.89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 147.68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch