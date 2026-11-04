Shinsei Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shinsei Bank hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 34.53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16.76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 215.45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 22.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 175.98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch