Shinsegae stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shinsegae hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10038.98 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 4014.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Shinsegae im vergangenen Quartal 1’656.20 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shinsegae 1’636.13 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch