SHINSEGAE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SHINSEGAE hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 195.02 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 308.60 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 291.58 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch