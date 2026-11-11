SHINSEGAE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SHINSEGAE stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 391.99 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -54.000 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHINSEGAE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 299.53 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 310.43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch