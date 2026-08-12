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12.08.2026 06:37:00
Shinsegae präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shinsegae lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 9544.34 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -258.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1’693.82 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1’780.38 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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