SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1007.88 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 959.00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION 176.89 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163.56 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch