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10.08.2026 06:37:00
SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 918.54 KRW gegenüber 894.00 KRW im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.57 Prozent auf 174.96 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION 181.44 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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