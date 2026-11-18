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18.11.2026 06:37:00
Shinpoong Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shinpoong Pharmaceutical hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -78.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 124.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Shinpoong Pharmaceutical im vergangenen Quartal 51.27 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shinpoong Pharmaceutical 62.61 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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