Shinpoong Pharmaceutical hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Shinpoong Pharmaceutical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 62.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 139.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 51.27 Milliarden KRW – eine Minderung von 18.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 62.61 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch