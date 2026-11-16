SHINPOONG PAPER MFG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SHINPOONG PAPER MFG hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 204.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 35.00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.53 Prozent zurück. Hier wurden 6.10 Milliarden KRW gegenüber 6.32 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch