SHINPOONG PAPER MFG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SHINPOONG PAPER MFG hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 249.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHINPOONG PAPER MFG noch ein Gewinn pro Aktie von 13.00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6.81 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 6.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch