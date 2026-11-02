SHINOZAKIYA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SHINOZAKIYA lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.30 JPY gegenüber -1.580 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 718.7 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SHINOZAKIYA einen Umsatz von 636.9 Millionen JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.55 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 2.69 JPY je Aktie erzielt worden.

SHINOZAKIYA hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3.23 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2.94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch