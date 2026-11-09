Shinobu Foods Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shinobu Foods Products hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46.20 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shinobu Foods Products 48.33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.58 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15.90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch