Shinobu Foods Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shinobu Foods Products gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 38.15 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinobu Foods Products 41.86 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.55 Milliarden JPY – ein Plus von 1.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinobu Foods Products 15.34 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch