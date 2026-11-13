Shinnihonseiyaku hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shinnihonseiyaku gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 41.96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31.85 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.30 Milliarden JPY – ein Plus von 8.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinnihonseiyaku 10.41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 165.64 JPY gegenüber 120.48 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Shinnihonseiyaku im vergangenen Geschäftsjahr 43.46 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shinnihonseiyaku 41.14 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch