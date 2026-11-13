Shinnihon verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shinnihon äusserte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 72.21 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 43.09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 32.98 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch