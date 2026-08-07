Shinko Wire: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shinko Wire präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 18.22 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 28.19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.55 Milliarden JPY – eine Minderung von 3.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.81 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch