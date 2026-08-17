SHINKO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SHINKO präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 25.80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -16.950 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHINKO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch