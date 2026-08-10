Shinko Plantech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shinko Plantech hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 13.11 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9.94 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.83 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35.75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch