Shinko Plantech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shinko Plantech stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13.84 JPY. Im Vorjahresviertel waren 28.82 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shinko Plantech in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47.49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 53.59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch