Shinkin Central Bank Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shinkin Central Bank Un hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.04 USD gegenüber 0.030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72.60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.86 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.08 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch