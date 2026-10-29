Shinkin Central Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shinkin Central Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1442.32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinkin Central Bank 1276.27 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Shinkin Central Bank 296.93 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 86.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch