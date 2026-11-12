Shinki Bus: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shinki Bus präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.93 JPY, nach 33.42 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Shinki Bus 13.38 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch