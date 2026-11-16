SHINIL INDUSTRIAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHINIL INDUSTRIAL hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 47.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9.00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47.76 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 52.48 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch