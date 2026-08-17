SHINIL INDUSTRIAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SHINIL INDUSTRIAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 77.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 53.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 71.89 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SHINIL INDUSTRIAL 62.14 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch