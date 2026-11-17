Shinhwa Silup hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -760.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 626.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27.56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.08 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 21.23 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch